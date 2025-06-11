يحيى الفخراني عن نجيب الريحاني: كان يروح فرنسا يسرق الأعمال الفنية ويرجع يعملها في مصر

قال الفنان يحيى الفخراني: "الزمن بيفرض على الأعمال الفنية أن تكون متشابهة معه، واللى يزعل لما بنلاقي أعمال خفيفة أو تسلية فقط أو مشابهة للأعمال الغربية أو مسروقة بدون حرفية".

كوميديا وحرفية نجيب الريحاني

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة “دي إم سي”: "نجيب الريحاني عمل أعمال عظيمة بس كان يروح فرنسا يشوف أعمال كويسة ويجي يعملها في مصر بس بحرفية".

كوميديا وإفيهات يحيى الفخراني

وعن إفيهاته في الأفلام، علق يحيى الفخراني: "الإفيه الكوميدي اللي ليه معني وبتضحك عليه ما بيتنسيش طول عمرك، انا بنبسط من إفيهاتي اللي لغاية النهاردة بتضحك الناس لإن دي اختياري".



ولفت:"فيه ضحكة تغير حياة بني آدم، لو ضحكت على إفيه له معنى حقيقي متنسهوش طول عمرك الضحكة اللى متسيبش تأثير دي ضحكة عابرة فيه ضحكة تغير حياة بني آدم".



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