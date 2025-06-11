المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وهذا موعد قرعة الحسم

اختتمت أمس الثلاثاء المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، وأسفرت عن تأهل 6 منتخبات إلى نهائيات البطولة العالمية، و6 أخرى إلى الملحق الآسيوي لتنافس على بطاقتين إضافيتين.



وتأهلت منتخبات اليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإيران، وأوزبكستان مباشرة إلى كأس العالم 2026.

في حين انتقلت منتخبات الإمارات، والعراق، وقطر، وعمان، وإندونيسيا والسعودية إلى الملحق الآسيوي.

نظام التأهل في الملحق الآسيوي

سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين مؤلفة كل منهما من ثلاثة منتخبات، بحيث يتأهل المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

في حين يخوض وصيفا المجموعتين مباراة فاصلة لمعرفة المنتخب الذي سيشارك في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

الفائز في المباراة الفاصلة يتأهل إلى الملحق العالمي وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.

موعد قرعة الملحق الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ستجرى يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي "المرحلة الرابعة" خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث ستحدد هوية المنتخبين الآسيويين اللذين سينضمان إلى باقي منتخبات القارة في النهائيات الكبرى التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.

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