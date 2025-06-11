أحداث لوس أنجلوس، أعلنت عمدة مدينة لوس أنجلوس كارن باس، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة؛ احتجاجًا على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس وفرض حظر تجوال ليلي

وأكدت باس في مؤتمر صحفي إعلان حالة الطوارئ في المدينة، مع حظر تجوال ليلي، موضحة أن حظر التجوال في لوس أنجلوس سيكون من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، وسيستمر لـ3 أيام.

وشدد على أن الحظر سيسري على منطقة مساحتها ميل مربع واحد في وسط المدينة (5 شوارع رئيسية).

أسباب إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس

وقالت: "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل في وسط مدينة لوس أنجلوس لوقف أعمال التخريب والنهب".

وطالبت عمدة لوس أنجلوس إدارة ترامب بإنهاء المداهمات، مشددة على أنها ليست بحاجة لها ولا لنشر قوات المارينز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.