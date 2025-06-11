تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

تامر حسني، تدهورت الحالة الصحية للابن الأصغر للفنان تامر حسني "آدم"، وقرر الأطباء إدخاله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، عن تفاصيل الحالة الصحية للصغير، وأكد أن الطفل "آدم" الذي لم يتم عامه السابع، قد أصيب بآلام شديد بجانبه الأيمن، واستمر الألم عدة ساعات.

وأوضح بحسب "العربية.نت" أنه وبعد انتقاله إلى المستشفى اكتشف الأطباء وجود تضخم بالزائدة الدودية.

كما تابع المصدر أنه تم إجراء جراحة عاجلة للطفل لإستئصال الزائدة، وتحسنت حالته بشكل بسيط، إلا أنه تعرض إلى مضاعفات كبيرة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة مرة أخرى.

أيضا أوضح أن الصغير ما زال يحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وهو متواجد بالمستشفى برفقة والدته وبعض أفراد أسرته لحين استقرار حالته.

وناشدت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها وجمهورها الدعاء لابنها "آدم"، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسّر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموّه. اللهم اجعل مرضه كفارة وطَهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

فيلم "ريستارت"

يذكر أن تامر حسني كان سافر إلى الإمارات لافتتاح فيلمه الجديد "ريستارت" وإحياء حفل غنائي.

ولم يتمكن الفنان بداية الأزمة من البقاء بجوار طفله في المستشفى، نظرًا لارتباطاته الفنية الصعبة.

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