الأربعاء 11 يونيو 2025
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صحة ومرأة

للحجاج العائدين من موسم الحج، أعراض يجب الانتباه لها

عودة الحجاج
عودة الحجاج

مع عودة ضيوف الرحمن من الرحلة الإيمانية المباركة، وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج بعد العودة من الحج بأهمية مراقبة الحالة الصحية خلال الأيام والأسابيع التالية للحج، حتى وإن كانوا يشعرون بصحة جيدة.

أعراض يجب الانتباه لها عند ظهورها على الحجاج 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك أعراضا ينبغي الانتباه لها، وإذا ظهرت أي من الأعراض التالية، ينصح بالراحة، والإكثار من شرب الماء، والتواصل مع الطبيب في حال استمرارها:

حمى شديدة 40 درجة مئوية أو أكثر

التهاب الحلق أو العينين

صداع شديد

آلام في العضلات والمفاصل

إرهاق أو تعب غير معتاد

سعال أو ضيق تنفس

غثيان، قيء، آلام بالبطن، أو إسهال

طفح جلدي

تورم الغدد

دوخة، خدر، أو وخز

تغير في حاسة التذوق أو الشم

صعوبة في النوم

حالات طارئة تستوجب رعاية طبية فورية


أوضحت منظمة الصحة العالمية ان هناك حالات طارئة تستوجب رعاية طبية فورية منها:

صعوبة أو ضيق شديد في التنفس

صعوبة في التحدث أو تكوين جمل

تشوش ذهني، نعاس مفرط، أو فقدان للوعي

ألم في الصدر

ازرقاق أو شحوب في الجلد

فقدان القدرة على الحركة أو الكلام

قيء مستمر أو شديد

ألم حاد في البطن

سرعة غير طبيعية في التنفس

نزيف من اللثة أو الأنف

وجود دم في القيء أو البراز



أشارت منظمة الصحة العالمية أن بعض الأعراض قد تظهر بعد مرور فترة من العودة، لذا من الضروري الاستمرار في مراقبة الصحة وعدم التردد في التماس الرعاية الطبية عند الحاجة.

 ويجب تذكر  أن أصحاب الأمراض المزمنة أو الحالات الصحية السابقة أكثر عرضة للمضاعفات، لذا ينصح بمتابعة طبية فورية عند ظهور أي عرض غير معتاد

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