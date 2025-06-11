عبر تطبيق "نسك"، السعودية تبدأ اليوم إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447 هـ، وفتح إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج عبر تطبيق "نسك" اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ضمن جهود للتحول الرقمي وتحسين تجربة المعتمرين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إصدار التأشيرات عبر تطبيق "نسك"

وأوضحت الوزارة في بيان أن تطبيق نسك سيُستخدم كأساس لحجز وإصدار تأشيرات العمرة إلكترونيًا، وتقديم خدمات مرافقة تشمل التوجيه الرقمي والدعم التقني والمعلومات التوعوية بلغات متعددة، وذلك عبر منصة رقمية موحدة ومتعددة الخدمات.

وأشارت إلى أن مراحل التطوير التقني والتشغيلي بدأت مسبقًا بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان سلاسة الإجراءات وتنظيم عملية الدخول إلى المملكة.

وأكدت توسيع الخدمات الرقمية المتاحة عبر "نسك"، مثل الترجمة الفورية، الخريطة التفاعلية، ودليل الإرشاد المكاني، ضمن استراتيجية لتعزيز جودة خدمات العمرة الإلكترونية.

إصدار شهادات إلكترونية للحجاج والعاملين

كما أعلنت الوزارة إطلاق خدمة إصدار شهادات إلكترونية للحجاج والعاملين في موسم حج 1446 هـ عبر "نسك"، تمكّن المستخدمين من الاحتفاظ بسجل إلكتروني يعكس تفاصيل مشاركتهم الإيمانية، وتثمين جهود القائمين على تنظيم الموسم ﹘ وذلك ضمن تطويرها المتواصل لتجربة العمرة والحج الرقمية.

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