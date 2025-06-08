وقائع مأساوية في ثالث أيام العيد.. سقوط شخص من الطابق الخامس بالهرم أثناء ذبح الخروف.. مقتل شاب على يد شقيقه بالأقصر.. وخلافات مالية قديمة تنتهي بجريمة قتل في حلوان

شهد اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وقائع مأساوية تحولت فيها بهجة العيد إلى حزن عميق، حيث سجلت محافظات الجيزة والأقصر والقاهرة جرائم قتل بشعة، كشفت عن دوافع مختلفة تنوعت بين الخلافات الأسرية والمادية وسقوط الأضحية.

عيد الأضحى المبارك يتحول إلى مأتم

في الجيزة.. مأساة خروف العيد تتحول لجريمة قدر: شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثًا مروعًا، حيث لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، والغريب في الأمر أن الضحية سقط وبجانبه خروف الأضحية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية سقط أثناء محاولته ذبح الخروف، مما أثار تساؤلات حول كيفية وقوع الحادث وعلاقته بعملية الذبح. النيابة العامة تباشر التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة.

رصد جرائم القتل في اليوم الثالث للعيد

بالأقصر.. شقيق ينهي حياة شقيقه بسبب الإدمان: في قرية الحلة التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه الأكبر فجر ثالث أيام العيد. بدأت الواقعة بمشاجرة بين الشقيقين، اتضح فيما بعد أن سببها تعاطي الأخ الأكبر للمواد المخدرة.

أسفرت المشاجرة عن تلقي المجني عليه ضربة قاضية بـ"ماسورة مياه" على رأسه، أدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف حاد فارق على إثره الحياة.

شهود عيان أشاروا إلى أن الجاني كان يعاني من الإدمان وسبق أن اعتدى على والدته. الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف الملابسات الكاملة للواقعة.

في حلوان.. خلافات مالية قديمة تنتهي بجريمة قتل: لم تسلم محافظة القاهرة من قبضة العنف في ثالث أيام العيد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بحلوان القبض على متهم بإنهاء حياة شاب خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عرب غنيم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات مالية قديمة بين العائلتين. تلقى المجني عليه طعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

وقوات الأمن تمكنت من ضبط أطراف المشاجرة، وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل الجريمة.

مقتل شاب على يد شقيقه طعنا بسلاح أبيض

لقي شاب مصرعه في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، إثر اعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه، نتيجة خلاف عائلي نشب بين الطرفين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص والتحريات أن شقيق المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، بعد أن نشب بينهما خلاف تطور إلى مشادة حادة، انتهت بطعنة أودت بحياة الشاب في الحال.

تمت السيطرة على المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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