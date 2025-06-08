الأحد 08 يونيو 2025
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أهالي بني عبيد بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان بطل واقعة شاحنة وقود العاشر لتشييع الجنازة

الشهيد البطل ابن
الشهيد البطل ابن بني عبيد بالدقهلية، فيتو

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية لوفاة الشهيد البطل خالد محمد شوقي بطل حريق العاشر متأثرا بإصابته داخل مستشفى أهل مصر للحروق.

ووقف الأهالي في انتظار وصول الجثمان لتشييعه إلي مثواه الاخير بمقابر عائلته بالقرية حيث تشييع الجنازة من مسجد المصادرة وسيتم الدفن في مقابر العائلة بقرية مبارك مركز بني عبيد بالدقهلية.

الشهيد البطل رحل وترك أسرته المكونه من زوجته وولد و٣ بنات، وكان مقرر زواج نجله يوم 19 من الشهر الجاري، وأعمار البنات 29 سنه  و25 سنه، و19 سنة.
 

الضحية 
الضحية 

وسيتحرك  الجثمان الآن بمستشفى أهل مصر للحروق بالقاهرة للدفن في مسقط رأسه بقرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد.

وكان  السائق خالد محمد شوقي من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية، تعرض  لحادث مؤلم أثناء تأدية عمله كسائق في محطة وقود، وأطلق عليه المواطنين لقب البطل الشجاع.

 

 


 أثناء قيامه بعمله المعتاد، نشب حريق في السيارة التي يعمل عليها داخل المحطة، فبادر على الفور بقيادتها خارج المحطة رغم اشتعال النيران بها، مما ساهم في الحد من انتشار الحريق داخل المحطة وحماية الأرواح والممتلكات. 

 


ورغم شجاعته،  أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والأطراف،  وكان يتلقى العلاج بمستشفى بلبيس المركزي وتم نقله لمستشفي أهل مصر بالقاهرة. 

وناشد أهالي بني عبيد  بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والنظر بعين الاعتبار لأسرته بعد فقدان عائلهم الوحيد.  

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