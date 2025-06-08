الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افترشوا الشوارع، أهالي المصادرة بالدقهلية يستعدون لاستقبال جثمان بطل محطة العاشر لتشييع الجنازة (صور)

افترشوا الشوارع في
افترشوا الشوارع في انتظار الجثمان، فيتو

تجمع أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، وافترشوا الشوارع في انتظار وصول جثمان ابنهم الشهيد خالد عبد العال، ضحية محطة وقود العاشر من رمضان.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، لوفاة الشهيد البطل خالد محمد شوقي بطل حريق العاشر، متأثرا بإصابته داخل مستشفى أهل مصر للحروق.

ووقف الأهالي في انتظار وصول الجثمان لتشييعه إلي مثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية، حيث تشيع الجنازة من مسجد المصادرة وسيتم الدفن في مقابر العائلة بقرية مبارك مركز بني عبيد بالدقهلية.

الشهيد البطل رحل وترك أسرته المكونة من زوجته وولد و٣ بنات، وكان مقرر زواج نجله يوم 19 من الشهر الجاري، وأعمار البنات 29 سنة  و25 سنة، و19 سنة.
 

الضحية 
الضحية 

 

وكان  السائق خالد محمد شوقي تعرض  لحادث مؤلم أثناء تأدية عمله كسائق في محطة وقود، وأطلق عليه المواطنين لقب البطل الشجاع.

 


 أثناء قيامه بعمله المعتاد، نشب حريق في السيارة التي يعمل عليها داخل المحطة، فبادر على الفور بقيادتها خارج المحطة رغم اشتعال النيران بها، مما ساهم في الحد من انتشار الحريق داخل المحطة وحماية الأرواح والممتلكات. 


ورغم شجاعته،  أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والأطراف،  وكان يتلقى العلاج بمستشفى بلبيس المركزي وتم نقله لمستشفي أهل مصر بالقاهرة. 

وناشد أهالي بني عبيد  بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والنظر بعين الاعتبار لأسرته بعد فقدان عائلهم الوحيد.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتعال النيران أهل مصر الدقهلية بلبيس المركزي حروق من الدرجة الثانية ستشفي بلبيس المركزى محافظة الدقهلية مستشفي بلبيس المركزى مستشفى أهل مصر للحروق مستشفى بلبيس المركز مستشفى اهل مصر محافظة الدقهلية وصول الجثمان الدرجة الثانية

مواد متعلقة

مزايا وضوابط فتح الحساب الإسلامي في بنك مصر

التعليم العالي تقدم 8 نصائح لتناول اللحوم بطريقة صحية

إعلام عبري: أنباء عن حدث أمني في حي الشجاعية شرقي غزة

دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة باتشوكا الودية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

السيسي يصدق على تعديل قانوني مجلس النواب والشيوخ

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

بعد وفاة بطل محطة العاشر من رمضان، مصدر: الحادث نتيجة إهمال في منظومة التفريغ

هل تواصل أسعار الليمون الانخفاض في الأسواق بعد العيد؟ شعبة الخضروات توضح

قناة مجانية تنقل مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

هل يقتصر التكبير على أيام العيد فقط؟ الأزهر يوضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية