شاهد، لحظة وصول جثمان الشهيد خالد عبد العال ضحية حريق العاشر من رمضان

خرج المئات من أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية لاستقبال جثمان الشهيد البطل خالد عبد العال ضحية حريق العاشر.

والتف أهالي القرية والقرى المجاورة لاستلام الجثمان من سيارة الإسعاف أمام مسجد المصادرة مسقط رأس لشهيد لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتجمع أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، وافترشوا الشوارع حتى وصل جثمان ابنهم الشهيد خالد عبد العال، ضحية محطة وقود العاشر من رمضان.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، لوفاة الشهيد البطل خالد محمد شوقي بطل حريق العاشر، متأثرا بإصابته داخل مستشفى أهل مصر للحروق.

ووقف الأهالي في انتظار وصول الجثمان لتشييعه إلي مثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية، حيث تشيع الجنازة من مسجد المصادرة وسيتم الدفن في مقابر العائلة بقرية مبارك مركز بني عبيد بالدقهلية.

الشهيد البطل رحل وترك أسرته المكونة من زوجته وولد و٣ بنات، وكان مقرر زواج نجله يوم 19 من الشهر الجاري، وأعمار البنات 29 سنة و25 سنة، و19 سنة.



الضحية

وكان السائق خالد محمد شوقي تعرض لحادث مؤلم أثناء تأدية عمله كسائق في محطة وقود، وأطلق عليه المواطنين لقب البطل الشجاع.



أثناء قيامه بعمله المعتاد، نشب حريق في السيارة التي يعمل عليها داخل المحطة، فبادر على الفور بقيادتها خارج المحطة رغم اشتعال النيران بها، مما ساهم في الحد من انتشار الحريق داخل المحطة وحماية الأرواح والممتلكات.



ورغم شجاعته، أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والأطراف، وكان يتلقى العلاج بمستشفى بلبيس المركزي وتم نقله لمستشفي أهل مصر بالقاهرة.

وناشد أهالي بني عبيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والنظر بعين الاعتبار لأسرته بعد فقدان عائلهم الوحيد.

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