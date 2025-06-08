أخبار الفن اليوم، شقيقة سعاد حسني تفجر مفاجأة عن زواج السندريلا من العندليب، توقف مسرحية محمد علي رزق لأسباب طارئة، صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد، العديد من الأحداث الفنية الهامة وجاءت كالاتي

سعاد حسني، كشفت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة سعاد حسني، حقيقة زواج السندريلا من العندليب عبد الحليم حافظ.

وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”أن قصة الحب بين العندليب وسعاد حسني بدأت بعد فيلم "حسن ونعيمة"وكان عمرها 15 سنة، وتم عقد الزواج مع تصوير فيلم "البنات والصيف"، واستمر الزواج بينهما مدة 6 سنوات .



ياسمين رئيس تتعرض للتحرش في "الست لما"

تشارك الفنانة ياسمين رئيس ضمن أحداث فيلم الست لما،الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وبدأت تصوير أحداثه قبل عيد الأضحي.



وتلعب ياسمين رئيس شخصية “وفاء” فتاة في مقتبل عمرها، وتعيش حياتها وتهتم بالموضة، والأزياء، وفي إحدى الليالي تتعرض للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي، وتلجأ للقضاء كي تحصل على حقها منه، بعد أن حصلت على رقم السيارة.

انتهى الفنان أمير كرارة وأسرة فيلمه الجديد “الشاطر” من تصوير جميع مشاهد العمل، المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج اللازمة له، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة

ويأتي فيلم الشاطر بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم؛ هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز "تامر مرسي" بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف".

رد الشاعر الغنائي الكبير عمر بطيشة، على ما أثير بشأن رفض الفنانة الراحلة وردة الجزائرية أغنية “كبريائي” التي غنتها ميادة الحناوي.

وأوضح عمر بطيشة في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: كنت قد كتبت أغنية كبريائي لوردة، ولكن رفضت تغنيها وقالت لي وقتها:"أنا أصلا متهمة بأنني متكبرة فلو غنيت الأغنية دي هأكد للناس إن أنا متكبرة فبلاش يا عمر أغنيها".

وتابع:"في الحقيقة وردة فهمت الأغنية بشكل خاطئ، حيث إنها تعني كبرياء المحب والعاشقين وليس العجرفة والعنجهية".

كشف الفنان أحمد ماهر، حقيقة اعتذاره في البداية عن المشاركة بمسلسل رأفت الهجان، وكواليس العمل مع الفنانة إيمان الطوخي.

وقال أحمد ماهر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: عندما ذهبت لتوقيع عقد مسلسل رأفت الهجان، أبلغني المخرج يحيى العلمي بأنني سأظهر في آخر 3 حلقات من الجزء الأول فاعتذرت بلياقة، ووعدته بأن نلتقي في أعمال أخرى، فرفض اعتذاري وصمم علي تواجدي، وهو مخرج الكل يتمنى العمل معه ولكن الشخصية لم تكن مغرية بالنسبة لي".



لظروف طارئة، توقف عرض مسرحية في يوم وليلة لـ محمد على رزق

بسبب الظروف الطارئة التي يمر بها المسرح في الوقت الحالي أعلن الفنان محمد على رزق عن توقف عرض مسرحيته الجديد "في يوم وليلة"

صبري عبدالمنعم يكشف لـ فيتو تفاصيل حالته الصحية بعد تدهورها أمس

كشف الفنان صبري عبدالمنعم في تصريحات لفيتو من داخل غرفة العناية المركزة تفاصيل حالته الصحية في الوقت الحالى بعد تدهورها أمس.

وأكد أن الأطباء حاليًا يتابعون حالته بعلاج مكثف كي تتم تصفية المياه المتواجدة على الرئة، وأشار في حالة عدم الاستجابة للعلاج سيتم إجراء عملية بذل لهذه المياه.

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