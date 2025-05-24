السبت 24 مايو 2025
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ثقافة وفنون

صبري عبدالمنعم يكشف لـ فيتو تفاصيل حالته الصحية

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

أكد الفنان صبري عبدالمنعم أن حالته الصحية لم تتحسن بشكل كبير حتى الآن، وأنه ما زال داخل غرفة العناية المركزة.

وقال في تصريحات لفيتو:" أطلب من الجمهور أن يدعو لى، لأن حالتى الصحية تتحسن ببطء شديد، وأخضع لعدد من جلسات التنفس كل يوم، مع إجراء التحاليل كل يومين.
 

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

ومن أهم الأعمال التي قدمها عبد المنعم خلال الفترة الأخيرة مسلسل "برغم القانون"، حيث قدم فيه شخصية مؤثرة أضفت بعدًا دراميًّا مميزًا على العمل.

ومسلسل "برغم القانون" هو عمل درامي اجتماعي تشويقي تدور أحداثه حول سيدة تواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، مما يضطرها لاتخاذ قرارات صعبة "برغم القانون".

ويشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين. العمل من تأليف نجلاء الحديني ومن إخراج شادي عبد السلام.

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