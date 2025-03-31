تنطلق غدا، تفاصيل الكوميديا الرومانسية "في يوم وليلة" على مسرح ميامي

تقدم فرقة المسرح الكوميدي والتابعة للبيت الفني للمسرح، بدءا من مساء غدا الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق 1 أبريل المقبل، العرض الكوميدي الرومانسي “في يوم وليلة”، وذلك على خشبة مسرح ميامي بوسط القاهرة.

موعد عرض مسرحية في يوم وليلة

وينطلق العرض يوميا في تمام التاسعة مساء، من تأليف وإخراج محمد عبد الستار.

مسرحية في يوم وليلة

العرض بطولة محمد علي رزق وسارة درزاوي ومحمد الدمراوي ونجلاء فوزي ونديم هشام، ديكور عمرو عبد الله، استعراضات فدوى الهنيدي، ملابس مها عبد الرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، إخراج محمد عبد الستار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.