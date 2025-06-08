الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أمير كرارة وهنا الزاهد ينتهيان من تصوير فيلم الشاطر

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر

انتهى الفنان أمير كرارة وأسرة فيلمه الجديد “الشاطر” من تصوير جميع مشاهد العمل، المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج اللازمة له، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.
 

 

 

ويأتي فيلم الشاطر بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم؛ هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز "تامر مرسي" بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف".

 

والفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه. 

وكان الفنان أمير كرارة قد نشر مؤخرًا صورا من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا".

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