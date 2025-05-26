كل ما تريد معرفته عن فيلم «الشاطر» قبل طرحه بدور العرض السينمائي

على قدم وساق، يواصل الفنان أمير كرارة تصوير المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد "الشاطر"، بإحدى الدول الأوروبية.

ويأتي فيلم الشاطر بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم؛ هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وانتاج سينرجي فيلمز "تامر مرسي" بالتعاون مع بيراميدز للانتاج الفني "محمد الشريف".

فيلم الشاطر



ومن المقرر أن تستمر عمليات تصوير المشاهد الخارجية من فيلم "الشاطر" حتى الأسبوع المقبل، وبعدها يبدأ المخرج أحمد الجندي عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.

والفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه.



وكان الفنان امير كرارة قد نشر مؤخرًا صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا".

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