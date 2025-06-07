سوكسيه حلو، فاطمة عيد تكشف كواليس حفلاتها مع وردة وشادية وصباح

كشف المطربة الشعبية فاطمة عيد، ذكرياتها مع الفنانات وردة الجزائرية وشادية وصباح، وكيف كانت أجواء التعامل معهم.



كيف كانت ذكرياتك مع وردة الجزائرية؟



وقالت فاطمة عيد، خلال تصريحات خاصة لـ" فيتو":"شاركت مع وردة الجزائرية في 4 حفلات غنائية، وفي إحدي الحفلات تفاعل معي الجمهور وأعطاني سوكسيه حلو أوي، فقلت لهم أنا معاكوا للصبح ففوجئت بوردة الجزائرية غاضبة وفي حالة ضيق شدي،د وقالت لي:"يعني مفيش نجوم تانية هتغني إلا انتي بس " ولكنني تواجدت معها في حفلات أخرى بعد ذلك مع محمد قنديل

وماذا عن الراحلة شادية؟



وأوضحت:"تواجدت مع شادية في حفل وحينها أصرت أن تسبقني في الغناء علي المسرح، ووقتها جاء لي الفنان سمير صبري وقال لي:"علشان خاطري خليها تطلع وبعدين تطلعي بعدها علطول" حيث كانت تعتبر نفسها نجمة النجوم وغير مسموح بأن يسبقها أحد في حفل.

هل جمعك موقف مع الفنانة الراحلة صباح لا يمكنك نسيانه؟



ولفتت:"خلال إحدى الحفلات ذهبت متأخرة عنها، وكنت ملتزمة بموعد تصوير في نادي الزمالك حينها وافقت صباح علي أن أسبقها في الظهور علي المسرح دون أن تبدي أي انزعاج أو ضيق، تعقب:"طلعت قبلها وخدت سوكسيه محصلش وهي طلعت بعد مني عادي؟.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.