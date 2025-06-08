عمر بطيشة يكشف سبب رفض وردة الجزائرية أغنية كبريائي

رد الشاعر الغنائي الكبير عمر بطيشة، على ما أثير بشأن رفض الفنانة الراحلة وردة الجزائرية أغنية “كبريائي” التي غنتها ميادة الحناوي.

هل رفضت وردة الجزائرية أغنية "كبريائي" التي غنتها ميادة الحناوي بسبب اتهامها بالتكبر؟



وأوضح عمر بطيشة في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: كنت قد كتبت أغنية كبريائي لوردة، ولكن رفضت تغنيها وقالت لي وقتها:"أنا أصلا متهمة بأنني متكبرة فلو غنيت الأغنية دي هأكد للناس إن أنا متكبرة فبلاش يا عمر أغنيها".

وتابع:"في الحقيقة وردة فهمت الأغنية بشكل خاطئ، حيث إنها تعني كبرياء المحب والعاشقين وليس العجرفة والعنجهية".

بعد النجاح الساحق لـ"كبريائي" هل ندمت وردة علي رفضها للأغنية؟



وأكد:"وردة لم تندم علي شيء لأنها مطربة ناجحة، ولم تكن بحاجة إلي نجاح إضافي، ولم تهنئني حتي بنجاحها".

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