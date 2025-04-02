أحمد ماهر عن ندرة ظهوره الفني: "صعب بعد المارون جلاسيه تاكل مش"

أحمد ماهر، كشف الفنان أحمد ماهر، سبب ندرة ظهوره الفني لا سيما على صعيد السينما خلال الفترة الأخيرة.

تدنى الكتابة وراء غياب أحمد ماهر عن السينما

وقال أحمد ماهر خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنه بعد أكل المارون جلاسيه والتفاح من الصعب أن أميل إلى "المش"، الكتابة اليوم متدنية، وهناك أعمال تتدنى الى حد السذاجة، ونرى فنانين لم يتربوا فنيا قدموا من السقاطة التي تسمى مسرح مصر.

هل هناك مؤامرة لتدمير الثقافة المصرية؟

وتابع أحمد ماهر بأن كل القوى تتصارع علي إفراغ الشخصية المصرية من محتواها بدليل أن الأغنية ذبحت والفيلم ضُيع، والقلعة الباقية هي المسرح والفنون الشعبية والباليه والسيرك وفيما عدا ذلك لا يوجد ثقافة مشيرا إلى أن المؤامرة قائمة.

وإلا ما الذي يعنيه تكريم حمو بيكا، في حين أن رموز الفن المصري الحقيقي غائبة عن المشهد، حتى يُقال في النهاية إن هذا هو مستوى الفن المصري



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