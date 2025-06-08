لظروف طارئة، توقف عرض مسرحية في يوم وليلة لـ محمد على رزق

بسبب الظروف الطارئة التي يمر بها المسرح في الوقت الحالي أعلن الفنان محمد على رزق عن توقف عرض مسرحيته الجديد "في يوم وليلة".



وكتب محمد على رزق عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: «نظرًا للظروف الطارئة التي يمر بها المسرح، تم توقف العرض المسرحي في يوم وليلة»، ورغم إعلان التوقف، حرص الفنان على التعبير عن امتنانه العميق للتجربة التي وصفها بـ المهمة جدا، موضحا أنها لم تكن مجرد تجربة فنية، بل محطة إنسانية تعلم منها الكثير.



وتابع: “أحب أن أتكلم عن التجربة دي وأقول إنها كانت تجربة مهمة جدا، اتعلمت فيها حاجات كتير أوي على المستوى الإنساني قبل الفني”.



ووجه محمد علي رزق الشكر إلى كل من هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، لإيمانه بالمشروع ودعمه المستمر، ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، الذي أشاد بتفانيه وحبه للمهنة وحرصه على راحة فريق العمل، محمد عبد الستار، مؤلف ومخرج العرض، الذي وجه له رزق الشكر على تعبه ومجهوده، متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة."

مسرحية في يوم وليلة

العرض بطولة محمد علي رزق وسارة درزاوي ومحمد الدمراوي ونجلاء فوزي ونديم هشام، ديكور عمرو عبد الله، استعراضات فدوى الهنيدي، ملابس مها عبد الرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، إخراج محمد عبد الستار.

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