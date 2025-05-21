شقيقة سعاد حسني تعلق على خطاب نشرته أسرة عبد الحليم حافظ

علقت جانجاه شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، على الخطاب الذي نشره نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، وزعم أنه بخط السندريلا.

مهزلة خطاب سعاد حسني المنشور

ووصفت شقيقة سعاد حسني، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “المحور”، الخطاب المنشور بخط السندريلا بـ “المهزلة” التي تمثل إساءة لـ عبد الحليم حافظ ومكانته الفنية ولجمهوره أيضًا.

حزب شقيقة سعاد حسني بسبب الخطاب الذي نشرته أسرة العندليب

ولفتت: لم يسعفني الوقت لقراءة الخطاب كاملا ولكني قرأت سطرين فقط وشعرت بالحزن الشديد على الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لأنه تعرض لإساءة غير مقبولة من أحد أفراد عائلته، ولكن يظل العندليب قيمة فنية لن تتكرر.

وأكدت:"الخطاب عبارة عن قص ولزق وغير منطقي، وتم تركيبه بشكل واضح، ولم ترد فيه كلمة واحدة تشير إلي سعاد حسني وبالتالي فما أثير غير واقعي من الأساس"

واستطردت:"شعرت بالحسرة لما قرأته من تعليقات مهينة ولو كان بإمكان الأموات أن ينطقوا لصرخوا بـ كفى، ماذا تفعلون؟ لا أعرف الهدف من نشر الخطاب وما حدث تصرف خاطئ تمامًا".

وبسؤالها إذا كانت تفكر في مقاضاة من نشر الخطاب من عائلة عبد الحليم حافظ، أكدت على احترامها لتاريخ وقيمة العندليب وبالتالي لن تفعل ذلك

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