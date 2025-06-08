أحمد ماهر يكشف عن مشهد مؤثر لـ إيمان الطوخي بمسلسل رأفت الهجان

كشف الفنان أحمد ماهر، حقيقة اعتذاره في البداية عن المشاركة بمسلسل رأفت الهجان، وكواليس العمل مع الفنانة إيمان الطوخي.



قصة أحمد ماهر مع مسلسل رأفت الهجان

وقال أحمد ماهر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: عندما ذهبت لتوقيع عقد مسلسل رأفت الهجان، أبلغني المخرج يحيى العلمي بأنني سأظهر في آخر 3 حلقات من الجزء الأول فاعتذرت بلياقة، ووعدته بأن نلتقي في أعمال أخرى، فرفض اعتذاري وصمم علي تواجدي، وهو مخرج الكل يتمنى العمل معه ولكن الشخصية لم تكن مغرية بالنسبة لي".

وتابع: “يحيى العلمي أوضح لي أن الجزء الأول تمهيد للحدوتة، أما في الجزء الثاني فسأكون بطل القصة وبسيف الحياء وقعت العقد قبل أن اقرأ السيناريو”.

وحول دور إيمان الطوخي في مسلسل رأفت الهجان، قال: "كانت فنانة عبقرية وأدت دورها بجمال وقدمت شخصية "إستر بولونسكي" بكل ما فيها من ملابسات وعظمة وأمتعت جمهورها.

أحمد ماهر: جمعني موقف مؤثر بإيمان الطوخي علي هامش تصوير رأفت الهجان



ولفت: "جمعني مشهد مؤثر مع إيمان الطوخي خلال الحفل الذي أقامته بمنزلها، ومن كثرة إعجابي بتمثيلها للمشهد قبل عرضه عبر الشاشة، تركت التصوير وذهبت لمنزلها في الدقي، وعندما فتحت لي الباب قلت لها: "يخرب بيتك فيه كده" فهي كانت كالقمر وتفوح صدقا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.