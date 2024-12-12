الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد

ميادة الحناوى
ميادة الحناوى

 

خرجت الفنانة ميادة الحناوي على جمهورها من خلال بعض التصريحات التلفيزيونية التي أكدت خلالها على أن "السوريين يستحقون حياة أفضل مما كانت عليه في السابق، والوضع كان صعبا وحصل تغيير، وأتمنى يكون للأحسن والأفضل".

ميادة الحناوي 

وأضافت ميادة  الحناوي أنها تتمنى أن يسود السلام والهدوء في سوريا بعد سنوات طويلة من التوتر والمعاناة، متفائلة أن التغيير سيكون للأفضل.

ميادة الحناوي 
ميادة الحناوي 

وتابعت: "نأمل في الرئيس القادم لبلدي سوريا يكون مثقف ويخاف ويغارعلى البلد، والشعب السورى عاش معاناة كبيرة، وحقه يفرح بالحرية، ونستحق حياة أفضل لأننا مهد الحضارات، وأتمنى الهدوء والسلام للشعب السورى؛ لأنه عانى كثيرا ويارب الفرحة تتوج بشئ كبير".

هذه التصريحات وضعت المطربة السورية الكبيرة في مرمى الانتقادات، خاصة أنها كانت من المؤيدين بشكل لكبير لنظام بشار الأسد السابق.

بشار الاسد
بشار الاسد

رسالة ميادة الحناوي 

يذكر أن الفنانة ميادة الحناوي كانت قد نشرت عبر حسابها على «انستجرام»، صورة لها وأرفقتها بالتعليق التالي:«شعب سوريا العظيم، الشعب الذي اعتز بأنني منه، أبارك لكم فرحتكم وأدعو الله أن تكون قادمات الايام أفضل بكثير مما سبقها».

وتابعت:«كنت ومازلت وسأبقى محبة لشعبي، مخلصة له مباركة له في افراحه.. فلنترك الفرصة للجيل الجديد من بناء هذا الشعب العظيم كي يأخذ فرصته في بناء مستقبله المشرق بإذن الله».

 الفنانة ميادة الحناوي
 الفنانة ميادة الحناوي

اغنية حبة ذكريات لميادة الحناوي

وطرحت مؤخرا المطربة ميادة الحناوى أغنيتها الجديدة "حبة ذكريات" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإخراج الكليب عماد باسيل، وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار ثلاثة أيام.

 

وقالت ميادة الحناوى عن أغنية حبة ذكريات، في بيان صحفى: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية للموسيقار طلال".

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