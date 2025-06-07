وفاة طالب ثانوي خلال مشاجرة في المنيا

لقي طالب ثانوي عامة، مصرعه طعنًا بآلة حادة، خلال مشاجرة في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة طالب ثانوي خلال مشاجرة في مركز مغاغة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

عيد الأضحى المبارك

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام "ر. و" 18 عامًا، بطعن "ح. س" بآلة حادة "سكين" خلال مشاجرة واقعة بين طرفين في أول أيام عيد الأضحى المبارك في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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