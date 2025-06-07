السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق شب في توك توك بالفيوم

اختراق توك توك، فيتو
اختراق توك توك، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في توك توك بشارع المحكمة بمركز سنورس، قبل أن تمتد السنة اللهب إلى المركبات الأخرى، أو الكتلة السكنية المجاورة، دون وقوع إصابات.

 

حريق في توك توك في شارع المحكمة بمدينة سنورس

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، باشتعال النيران في توك توك بشارع المحكمة، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إطفاء وتبين نشوب الحريق داخل "توك توك" بشارع المحكمة، وتم  إطفاء الحريق وإبعاد "التوك التوك"، وتمت عملية التبريد،دون وقوع إصابات بشرية. 

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وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

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