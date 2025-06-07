السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

لا تستطيع الكلام أو الحركة، تفاصيل التقرير الطبي لفتاة أصيبت بحادث في السلام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 تسلمت  نيابة السلام التقرير الطبي لفتاة أصيبت بكسور وسحجات متفرقة عقب صدمها بواسطة سائق سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التقرير أن الفتاة في منتصف العقد الثالث من العمر وتعاني من إصابات شديدة وترقد داخل المستشفى ولا تستطيع الكلام أو الحركة وتحتاج إلى فترة علاج أكثر من 21 يوما.

 

حادث مروري بالسلام

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمصادمة وإصابة فتاة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة السلام وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين إصطدام سيارة بفتاة أثناء عبورها الطريق، نتج عن ذلك (إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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