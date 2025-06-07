10 نصائح لتجنب الشعور بالتخمة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة

نصائح لتجنب الشعور بالتخمة، عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية واجتماعية ترتبط بتناول اللحوم بشكل أساسي في مختلف الوجبات.

وعلى الرغم من بهجة اللقاءات العائلية ومظاهر الكرم التي تميّز هذا العيد، فإن الكثيرين يعانون من مشكلة شائعة بعد تناول وجبات العيد، وهي الشعور بالتخمة أو امتلاء المعدة بطريقة مزعجة قد تؤدي إلى الكسل، الخمول، والاضطرابات الهضمية.

ولأن أكلات العيد غالبًا ما تكون غنية بالدهون والبهارات ومطهية بطرق تقليدية تعتمد على القلي أو الطهي بالسمن والزيوت، يصبح من الضروري اتباع مجموعة من النصائح الغذائية والسلوكية لتفادي الشعور بالتخمة والاستمتاع بالعيد بصحة ونشاط.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن عيد الأضحى مناسبة للفرح والبركة، لكنه لا يجب أن يكون مناسبة لتكديس الطعام بالمعدة أو الإضرار بالصحة.

ولذلك لابد من اتباع بعض النصائح البسيطة في السلوك الغذائي، التي تساعد على الاستمتاع بأكلات العيد دون أن تعاني من التخمة أو التعب. فالتوازن والاعتدال هما مفتاح الصحة والراحة.

نصائح للاستمتاع بأكلات العيد دون مشاكل صحية



تجنب التخمة

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز هذه النصائح.

أولًا: لا تبدأ يومك بلحم الضأن!

من الأخطاء الشائعة في صباح العيد، وخاصة أول أيامه، تناول وجبة دسمة على الإفطار تحتوي على الكبدة أو اللحوم المشوية أو المقلية. يبدأ الجسم يومه بطاقة ثقيلة، ويصبح من الصعب عليه هضم هذا النوع من الطعام في الصباح الباكر.

لذلك الأفضل البدء بفطور خفيف يحتوي على مصادر طاقة سهلة الهضم، مثل: كوب من الزبادي، حبة فاكهة، أو شريحة خبز أسمر مع الجبن، ثم تناول اللحوم في وقت لاحق من اليوم، ويفضّل أن تكون في وجبة الغداء وليس الإفطار.

ثانيًا: الاعتدال في الكمية مهم جدًا

عيد الأضحى لا يعني الإفراط في الطعام! معظم مشاكل الهضم والتخمة تأتي من تناول كميات كبيرة من الطعام في جلسة واحدة، خاصة إذا كان الطعام يحتوي على دهون وبروتينات صعبة الهضم مثل اللحوم الحمراء. يجب تحديد كمية اللحوم في الوجبة الواحدة بما لا يتجاوز حجم كف اليد، مع التنويع في الأصناف وتخصيص جزء من الوجبة للخضراوات والألياف.

ثالثًا: لا تنسَ الخضار والألياف

أحد أفضل الطرق لتقليل التأثير السلبي للوجبات الدسمة هو تناول السلطات الخضراء والخضار المطهية على البخار أو المشوية إلى جانب اللحوم. تساعد الألياف في تسهيل عملية الهضم وتقليل امتصاص الدهون، كما أنها تمنح شعورًا بالشبع وتحدّ من الإفراط في الأكل. من الجيد أيضًا إدخال الحبوب الكاملة مثل البرغل أو الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض، للحصول على فائدة غذائية أعلى.

رابعًا: امضغ طعامك ببطء

من أكثر العادات التي تؤدي إلى التخمة هي تناول الطعام بسرعة، خاصة خلال تجمعات العيد التي تتميز بالأحاديث والضيافة المتواصلة. المضغ البطيء يساعد على إفراز الإنزيمات الهاضمة في الفم ويمنح المعدة وقتًا لإرسال إشارات الشبع إلى الدماغ. جرب أن تضع الملعقة بين اللقمات، وركّز على الاستمتاع بطعم الطعام بدلًا من السرعة في تناوله.

خامسًا: لا تُهمل شرب الماء

في خضم الانشغال بالزيارات العائلية وتناول القهوة والعصائر، قد ينسى البعض شرب الماء، مما يضعف عملية الهضم ويزيد من شعور الثقل بعد الوجبة.

من الضروري شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، ولكن يُفضَّل تجنّب شرب كميات كبيرة من الماء أثناء الأكل مباشرةً، لأن ذلك قد يخفف من عصارات المعدة الهاضمة. الأفضل شرب الماء قبل الوجبة بنصف ساعة أو بعد الوجبة بساعة.

سادسًا: الحركة بعد الأكل ضرورية

بعد الانتهاء من وجبة دسمة، يشعر الكثيرون بالنعاس أو الكسل، مما يدفعهم إلى الاستلقاء أو النوم مباشرة. هذا السلوك يُعد من أخطر العادات، لأنه يعطّل عملية الهضم وقد يؤدي إلى ارتجاع المريء أو الحموضة. لذلك يفضل المشي الخفيف لمدة 15-20 دقيقة بعد الوجبة، أو على الأقل البقاء في وضعية الجلوس المنتصب مع تحريك الجسم قليلًا.

الشعور بالامتلاء

سابعًا: لا تكثر من الحلويات بعد الوجبة

في العيد، لا تكتمل الضيافة دون الحلويات التقليدية مثل الكيك والمعمول والبسكويت وغيرها. لكن تناول الحلويات مباشرة بعد وجبة دسمة يعقّد عملية الهضم ويزيد من السعرات الحرارية المتراكمة في الجسم. إذا رغبت في تناول الحلوى، اجعلها بعد ساعتين من تناول الوجبة الرئيسية، ويفضّل أن تكون بكميات قليلة.

ثامنًا: استخدم الأعشاب الطبيعية بعد الطعام

بعض الأعشاب مثل النعناع، الزنجبيل، اليانسون، والكمون تساعد في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم.

يمكن شرب كوب دافئ من أحد هذه المشروبات بعد الوجبة، بدلًا من تناول المشروبات الغازية التي تضرّ أكثر مما تنفع.

تاسعًا: تجنّب الأدوية المساعدة على الهضم دون استشارة

يلجأ البعض إلى الأدوية المضادة للحموضة أو الإنزيمات الهاضمة بعد الشعور بالتخمة، إلا أن الإفراط في استخدامها دون استشارة طبية قد يسبب آثارًا جانبية أو يُخفي مشاكل صحية حقيقية. الاعتماد على الأساليب الطبيعية والتنظيم الغذائي هو الخيار الأفضل دائمًا.

عاشرًا: راقب إشارات جسدك

من المهم أن تكون واعيًا لما يشعر به جسدك بعد كل وجبة. إذا شعرت بالثقل أو الخمول أو الغثيان، فهذه رسالة من جسدك بأن هناك خطأ ما في طريقة الأكل أو نوعيته. استمع لهذه الإشارات، وحاول تعديل سلوكك الغذائي في الوجبة القادمة.

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