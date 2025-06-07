السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

عزومة تاني يوم العيد، السعرات الحرارية للرقاق باللحمة والقومي للتغذية يقدم 6 نصائح لجعلها صحية

الرقاق باللحمة المفرومة،
الرقاق باللحمة المفرومة، فيتو

الرقاق باللحمة من الأطباق الشرقية المشهورة، خاصة في المناسبات والعزومات وفي عيد الأضحى ويتكون عادة من رقائق الخبز أو العجين المحشوة باللحم المفروم المتبل، وغالبًا ما يخبز في الفرن مع السمن أو الزبدة. 

وكشف المعهد القومي للتغذية عن السعرات الحرارية في الرقاق باللحمة  تحتوي القطعة الصغيرة من الرقاق باللحمة المفرومة على 100 جم حجم  4 صوابع اليد على:
-السعرات الحرارية = 355 سعرًا حراريًّا
-الكربوهيدرات = 47 جرامًا
-الدهون = 13 جرامًا
-البروتين = 6 جرامات

الرقاق باللحمة 
الرقاق باللحمة 

أوضح معهد التغذية أن  فوائد الرقاق باللحمة تشمل:

1. مصدر جيد للبروتين:

اللحم المفروم يحتوي على كمية عالية من البروتين، وهو ضروري لبناء العضلات ودعم جهاز المناعة.

 

2. طاقة عالية:

يحتوي على الكربوهيدرات من الرقاق والدهون من السمن أو الزبدة، ما يجعله وجبة مشبعة ومليئة بالطاقة.

 

3. غني بالحديد والزنك:

اللحمة الحمراء مصدر غني بالحديد، وهو مهم للوقاية من فقر الدم، والزنك المهم للمناعة وصحة الجلد.

 

4. سهولة الهضم نسبيًا إذا تم تقليل الدهون

في حال تحضيره بدون كمية كبيرة من السمن أو الزيت، بيكون سهل الهضم مقارنة بالأطعمة المقلية.

 

 أضرار الرقاق باللحمة عند الإفراط أو سوء التحضير:

1. سعرات حرارية عالية:

يحتوي على دهون كثيرة خصوصًا لو فيه سمن أو زبدة كثيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكثرة.

 

2. مرتفع في الدهون المشبعة:

السمن البلدي أو الزبدة يرفع نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

3. غير مناسب لبعض الأنظمة الغذائية:

مرضى السكر أو القلب أو من يتبعون نظامًا قليل الكربوهيدرات قد يحتاجون لتجنبه أو تقليل الكمية.

 

4. عسر الهضم:

الأطعمة الثقيلة أو الدهنية قد تسبب اضطرابات في المعدة أو إحساس بالتخمة.

8 نصائح لتخزين لحوم عيد الأضحى لفترات طويلة (فيديو)

الصحة: إجراء 2 مليون و728 ألف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار

 نصائح لجعل الرقاق باللحمة صحي أكثر

وجه معهد التغذية نصائح لجعل الرقاق باللحمة صحي أكثر منها:

١-استخدام رقاق مشوي بدل المقلي.

٢-تقليل كمية السمن أو استبداله بزيت نباتي صحي أو سمن نباتي خفيف.

٤-استخدام لحم مفروم قليل الدهن أو حتى لحمة مفرومة من صدور الدجاج.

٥-إضافة خضار مفروم ناعم مثل الجزر أو الكوسا مع اللحم لزيادة القيمة الغذائية.

٦-تقديمه مع سلطة خضراء لتوازن الدهون بالألياف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحديد والزنك الرقاق باللحمة المفرومة الدهون المشبعة الرقاق باللحمة السمن البلدي السعرات الحرارية الكوليسترول الضار القومي للتغذية المعهد القومي للتغذية الكوليسترول الضار LDL رقاق باللحمة المفرومة دعم جهاز المناعة معهد التغذية

مواد متعلقة

الصحة العالمية تقدم 4 توصيات للتعامل مع اللحوم النيئة خلال عيد الأضحى

7 نصائح لتجنب مخاطر أكل اللحوم فى عيد الأضحى

الصحة: إجراء 2 مليون و728 ألف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار

الرعاية الصحية: الفرق الطبية تنتشر في الميادين لتقديم الفحوصات للمواطنين أيام العيد

نائب وزير الصحة: توافر مخزون استراتيجي من التطعيمات خلال أيام العيد

الصحة: استمرار خدمات قيد المواليد والوفيات وتوفير تطعيم الكبدي في أيام عيد الأضحى

نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالقاهرة في أول أيام عيد الأضحى

الرعاية الصحية: تشغيل خدمات القسطرة والرنين المغناطيسي بمجمع السويس الطبي

الأكثر قراءة

زوجة إسماعيل الليثي تستغيث على الهواء: انقذوني قطع لي جسمي وخد فلوسي وشقايا

الأمن يروي ما حدث، حقيقة اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة لسرقتها في أكتوبر

المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الموضوع أكبر من الفلوس، زيزو يصف شعوره بارتداء قميص الأهلي (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة ثاني أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية