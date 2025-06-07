عزومة تاني يوم العيد، السعرات الحرارية للرقاق باللحمة والقومي للتغذية يقدم 6 نصائح لجعلها صحية

الرقاق باللحمة من الأطباق الشرقية المشهورة، خاصة في المناسبات والعزومات وفي عيد الأضحى ويتكون عادة من رقائق الخبز أو العجين المحشوة باللحم المفروم المتبل، وغالبًا ما يخبز في الفرن مع السمن أو الزبدة.

وكشف المعهد القومي للتغذية عن السعرات الحرارية في الرقاق باللحمة تحتوي القطعة الصغيرة من الرقاق باللحمة المفرومة على 100 جم حجم 4 صوابع اليد على:

-السعرات الحرارية = 355 سعرًا حراريًّا

-الكربوهيدرات = 47 جرامًا

-الدهون = 13 جرامًا

-البروتين = 6 جرامات

الرقاق باللحمة

أوضح معهد التغذية أن فوائد الرقاق باللحمة تشمل:

1. مصدر جيد للبروتين:

اللحم المفروم يحتوي على كمية عالية من البروتين، وهو ضروري لبناء العضلات ودعم جهاز المناعة.

2. طاقة عالية:

يحتوي على الكربوهيدرات من الرقاق والدهون من السمن أو الزبدة، ما يجعله وجبة مشبعة ومليئة بالطاقة.

3. غني بالحديد والزنك:

اللحمة الحمراء مصدر غني بالحديد، وهو مهم للوقاية من فقر الدم، والزنك المهم للمناعة وصحة الجلد.

4. سهولة الهضم نسبيًا إذا تم تقليل الدهون

في حال تحضيره بدون كمية كبيرة من السمن أو الزيت، بيكون سهل الهضم مقارنة بالأطعمة المقلية.

أضرار الرقاق باللحمة عند الإفراط أو سوء التحضير:

1. سعرات حرارية عالية:

يحتوي على دهون كثيرة خصوصًا لو فيه سمن أو زبدة كثيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكثرة.

2. مرتفع في الدهون المشبعة:

السمن البلدي أو الزبدة يرفع نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. غير مناسب لبعض الأنظمة الغذائية:

مرضى السكر أو القلب أو من يتبعون نظامًا قليل الكربوهيدرات قد يحتاجون لتجنبه أو تقليل الكمية.

4. عسر الهضم:

الأطعمة الثقيلة أو الدهنية قد تسبب اضطرابات في المعدة أو إحساس بالتخمة.

نصائح لجعل الرقاق باللحمة صحي أكثر

وجه معهد التغذية نصائح لجعل الرقاق باللحمة صحي أكثر منها:

١-استخدام رقاق مشوي بدل المقلي.

٢-تقليل كمية السمن أو استبداله بزيت نباتي صحي أو سمن نباتي خفيف.

٤-استخدام لحم مفروم قليل الدهن أو حتى لحمة مفرومة من صدور الدجاج.

٥-إضافة خضار مفروم ناعم مثل الجزر أو الكوسا مع اللحم لزيادة القيمة الغذائية.

٦-تقديمه مع سلطة خضراء لتوازن الدهون بالألياف.

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