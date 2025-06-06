نصائح مهمة لتناول لحوم العيد بدون مشاكل صحية

اللحوم الحمراء من أكلات عيد الأضحى المبارك الأساسية لذبح الأضاحي وشراء اللحوم فهو عيد اللحمة كما يطلق عليه المصريون.

واللحوم الحمراء رغم فوائدها العظيمة، إلا أنه يجب تناولها بحساب لأن لها مخاطر عديدة فى حال الإفراط في تناولها، لذا يجب تناولها بحذر حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن اللحوم الحمراء من أهم أنواع اللحوم التى يجب الحصول عليها لأنها تحتوى على البروتين الحيوانى وهو يعرف بالبروتين الكامل الذى يدخل فى بناء العضلات والأنسجة بالجسم كما يساعد فى تكون كرات الدم الحمراء، لذا يجب تناولها، ولكن باعتدال لأن الإفراط في تناولها يسبب مخاطر عديدة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون.

وأضافت مرام، أنه فى عيد الأضحى المبارك يكثر الإقبال على تناول اللحوم بشراهة وبدون وعى وللأسف هناك من يقوم بتناول اللحوم خلال أيام العيد على جميع الوجبات الرئيسية دون الوعي بمدى خطورة ذلك على الصحة.

نصائح مهمة لتناول لحوم العيد بآمان بدون مشاكل صحية

نصائح مهمة لتناول لحوم العيد بآمان

وتابعت، أنه لتناول لحوم العيد بآمان يجب اتباع بعض النصائح حفاظا على الصحة، ومن هذه النصائح:-

عدم الإفراط فى تناول اللحوم فيكفى مرة واحدة خلال اليوم الواحد فى أيام عيد الأضحى المبارك.

يجب اختيار قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون لأن اللحوم بطبيعتها غنية بالدهون وقطع الدهون بها تزيد من كمية هذه الدهون ما يشكل خطورة على الصحة لذا يجب اختيار قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

يجب عدم الإفطار على اللحوم أو الكبدة فى أيام العيد، حيث يفضل تناول وجبة إفطار خفيفة فى الصباح مثل ساندويتش جبن مع الشاى، ثم تناول وجبة الغداء التى تحتوى على اللحوم فى الثالثة عصرا حتى تستطيع المعدة هضم اللحوم بدون أى مشاكل.

يجب تقسيم أنواع اللحوم على مدار أيام العيد فلا يجوز تناول اللحوم والكبدة معا حفاظا على راحة المعدة وصحة الجسم، وبالتالى يفضل تناول اللحوم فى يوم والكيدة فى يوم والكوارع فى يوم وهكذا.

يفضل عدم الجمع بين الفتة والرقاق باللحمة فى يوم واحد لأن كلاهما غنى بالدهون والسعرات الحرارية وتقديمهم مع اللحوم يدخل الجسم كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون ما يسبب ارتفاع ضغط الدم والسكر أيضا مع ارتفاع الكوليسترول بالدم والإصابة بالسمنة والاضطرابات الهضمية.

يفضل تناول اللحوم مسلوقة أو مشوية لأنها اخف من المحمرة والمسبكة.

الإكثار من تناول الخضروات الخضراء بجانب اللحوم لتنظيم عملية الهضم ومستعدة الجسم على امتصاص فوائد اللحم بشكل جيد.

ممنوع تناول الشاى والقهوة عقب اللحوم مباشرة واستبدالها بعصير الليمون لتحفيز الجسم على امتصاص فوائد اللحم، وتجنب عسر الهضم، ويمكن تناول الشاى والقهوة عقب مرور ساعتين على الاقل من تناول اللحوم.

المشروبات الغازية تسبب عسر الهضم وتؤثر على امتصاص فوائد اللحم بالجسم وترفع نسبة السكر بالدم لذا يجب تجنبها تماما واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

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