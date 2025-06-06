السبت 07 يونيو 2025
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صحة ومرأة

8 نصائح لتخزين لحوم عيد الأضحى لفترات طويلة (فيديو)

تخزين اللحوم
تخزين اللحوم

 عيد الأضحى المبارك هو عيد اللحمة كما يطلق عليه المصريون، وتقوم ربات البيوت بتخزين اللحوم بعد ذبح الأضاحي وبعضهن تشكو من أن اللحم تغير لونها أو رائحتها.

وتخزين اللحوم له أصول حتى تحتفظ اللحم بقيمتها الغذائية وتظل صالحة للطعام بدون تغيير لونها أو رائحتها، وهو ما تحاول ربات البيوت أن تحرص عليه.

وتقول الدكتورة أسماء سامي قسم المايكروبيولوجى والمناعة بالمركز القومى للبحوث، فى لقائها بجريدة فيتو، إن إتباع الخطوات الصحيحة لتخزين لحوم العيد يضمن صلاحيتها فترة طويلة بالفريزر بدون أن تفسد أو يتغير لونها أو رائحتها.

 

نصائح لتخزين لحوم العيد لفترات طويلة 

 وأضافت أسماء، أنه لتخزين لحوم العيد لفترات طويلة دون أن تفسد، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • تهوية اللحم جيدا ولفترة طويلة عقب الذبح.
  • ثم تقطيعها قطع صغيرة ووضعها فى أكياس ثلاجة بدون غسل اللحم، وهذا أمر ضرورى يجب الانتباه له فاللحم لا تغسل قبل التخزين.
  • يفضل تخزين قطع اللحوم فى كل كيس على حسب الاستخدام ويفضل أن تكون قطع صغيرة.
  • ثم يجب تفريغ الهواء جيدا من الأكياس.
  • بعدها يتم وضع الأكياس بالفريزر وتكون تكون درجة الحرارة من -18 حتى -20، لضمان عدم فساد اللحم.
  • يحب عدم تكديس اللحم بالفريزر حتى لا يفسد لأنه يجب أن تمر البرودة على اللحم من جميع الجوانب.
  • يفضل وضع اللحوم الحمراء بالأسفل أو بالداخل واللحوم التى بها دهون على السطح لأنها تفسد سريعا، وبالتالى يجب أكن تكون أكثر عرضة للبرودة حتى لا تفسد.
  • عند إخراج اللحوم من الفريزر بعد تجميدها يجب وضعها بالثلاجة حتى يذوب الثلج ويتم طهيها بعد ذلك مباشرة وممنوع تماما إعادة اللحوم بالفريزر مرة أخرى بعد إخراجها وفكها.
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عيد الأضحي المبارك تخزين اللحوم نصائح لتخزين لحوم العيد لفترات طويلة دون أن تفسد نصائح لتخزين لحوم العيد لفترات طويلة صحة الصحة الدكتورة أسماء سامي

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