أضرار تناول طبق الفتة على الريق في عيد الأضحى

أضرار تناول طبق "الفتة" على الريق، من أبرز عادات الاحتفال بعيد الأضحى في مصر وعدد من الدول العربية، تناول طبق "الفتة" الشهير عقب صلاة العيد مباشرة.



وتجتمع الأسر حول مائدة عامرة بلحم الأضحية والأرز والخبز والثوم والخل، فيما يُعدّ طبق الفتة رمزًا للاحتفال والكرم.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه في ظل انتشار مشكلات الجهاز الهضمي وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري، تصبح عادة أكل الفتة - هذا الطبق الدسم - على الريق، لا سيما في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد، من العادات التي يمكنها أن تسبب العديد من المشاكل الصحية.

وتستعرض الدكتورة مروة، الأضرار الصحية المحتملة لتناول الفتة المصرية صباح أول أيام العيد على معدة فارغة.

مكونات طبق الفتة المصرية ودسامته:

يتكون طبق الفتة المصري التقليدي من عدة عناصر رئيسية:

أرز أبيض مطبوخ بالسمن أو الزبدة.

خبز محمص أو مقلي.

مرق اللحم.

خل وثوم.

لحم ضأن (غالبًا مشويًا أو مسلوقًا).

وتجمع هذه المكونات بين الدهون الحيوانية المشبعة، النشويات، البروتين الحيواني الثقيل، والخل والثوم اللذين يحفزان المعدة. وعند تناول هذا المزيج مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم وعلى معدة فارغة، يتعرض الجسم لمجموعة من التحديات الهضمية.

الفتة بالخل والثوم

أضرار تناول الفتة صباحًا على الريق

1. اضطراب الجهاز الهضمي

من أبرز الأضرار التي قد تصيب من يتناول الفتة على معدة فارغة هي مشكلات الهضم، حيث تسبب الخل والثوم تهيجًا في جدار المعدة، خاصة إذا لم يتم تناول أي شيء خفيف قبله. كما أن الدهون الموجودة في السمن أو الزبدة تزيد من الشعور بالامتلاء والثقل، وقد تؤدي إلى الحموضة أو الغثيان.

2. الشعور بالخمول والتعب

تتطلب هضم الفتة طاقة كبيرة وجهدًا من الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تحويل كميات كبيرة من الدم إلى المعدة، وبالتالي تقليل تدفق الدم إلى الدماغ وبقية أجزاء الجسم، وهو ما ينتج عنه شعور بالخمول، والنعاس، وفقدان النشاط، في وقت من المفترض أن يكون مليئًا بالحيوية والتفاعل الاجتماعي.

3. ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم

لحم الضأن غني بالدهون المشبعة، كما أن طريقة طهو الفتة بالسمن أو الزبدة يضاعف كمية الدهون المستهلكة. هذا يؤدي إلى ارتفاع مؤقت وربما مستمر في نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة ومع تكرارها خلال أيام العيد.

4. ارتفاع السكر المفاجئ

يحتوي الطبق على كربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل الأرز الأبيض والخبز، ما يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، وهو أمر غير مرغوب فيه خاصة لمن يعانون من مرض السكري أو لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

5. أعباء إضافية على الكبد والمرارة

المكونات الدسمة والبروتين الحيواني الثقيل يرهق الكبد في عملية التمثيل الغذائي، وقد يحفز المرارة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى الشعور بآلام في البطن أو حدوث مغص مراري، خاصة لدى من يعانون من مشكلات في الكبد أو حصوات بالمرارة.

6. زيادة أعراض القولون العصبي

تناول طبق غني بالبصل أو الثوم والدهون على الريق قد يسبب انتفاخًا وغازات وتقلصات شديدة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، ما يفسد عليهم فرحة العيد.

أكثر الفئات تضررًا من تناول الفتة على الريق

كبار السن، نتيجة ضعف الجهاز الهضمي.

مرضى الضغط والسكري والقلب، بسبب الدهون والملح.

الأطفال، لضعف معدتهم وصعوبة هضمهم لهكذا وجبة.

النساء الحوامل، لاحتمال إصابتهن بحرقة المعدة أو الغثيان.

من يعانون من قرحة أو التهابات المعدة والقولون.

نصائح لتقليل أضرار الفتة على الريق

تناول شيء خفيف قبل الفتة، مثل التمر أو كوب ماء دافئ.

تأخير موعد الفتة إلى الظهر أو العصر بدلًا من الصباح الباكر.

تقليل الكمية، وتجنب تكرارها أكثر من مرة في اليوم.

استبدال الخبز المقلي بالمحمص، وتقليل استخدام الدهون الحيوانية.

الإكثار من السلطة الخضراء بجانب الطبق لتسهيل الهضم.

شرب الماء بعد الأكل بفترة مناسبة.

عدم النوم مباشرة بعد تناولها.

ولكن يبقى طبق الفتة جزءًا أصيلًا من طقوس الاحتفال بعيد الأضحى، ويحمل في طياته بعدًا اجتماعيًا وعاطفيًا عميقًا. لكن ذلك أيضًا لا يمنع من مراجعته طبيًا والتعامل معه بوعي، لا سيما مع تغير أنماط الحياة وازدياد معدلات الأمراض المزمنة.

لا مانع من الاستمتاع بالعيد ومأكولاته، شرط أن يتم ذلك باعتدال ووفق إرشادات صحية مناسبة لكل فئة عمرية وحالة طبية. فالصحة نعمة، والعيد فرحة، ويمكن الجمع بين الاثنين بقليل من الحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.