لماذا يجب تناول الخضروات والسلطة مع اللحوم في ثاني أيام عيد الأضحى؟ الصحة توضح

في عيد الأضحى يزيد تناول اللحوم والتنوع في تقديم الأكلات بأشهى الطرق.

وأكدت وزارة الصحة أهمية تناول السلطة والخضروات والفواكه في كل وجبة.

وأوضحت وزارة الصحة أن السلطة والخضروات تساعد في تقليل السعرات الحرارية اليومية لإمداد الجسم بكمية كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الجسم.

سلطة خضراء

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إدخال الخضروات والسلطة إلى جانب اللحوم ليس فقط خيارًا لتحسين الطعم، بل ضرورة صحية مدروسة تعود بالنفع الكبير على الجسم.

اللحوم: مصدر غني بالبروتينات

تعتبر اللحوم من المصادر الأساسية للبروتينات، والحديد، والزنك، وفيتامين B12، وهي عناصر حيوية لنمو العضلات، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين وظائف الدماغ.

ولكن، الإكثار من تناول اللحوم - خاصة الحمراء والمصنّعة منها - دون مرافقة خضروات، قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول، وزيادة خطر أمراض القلب، واضطرابات الهضم.

الخضروات والسلطة: كنز من الألياف والفيتامينات

الخضروات الطازجة والسلطات، مجموعة غذائية غنية بالألياف، الفيتامينات، والمعادن، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة، كما تساهم الألياف في تسهيل عملية الهضم، وتخفيف العبء على الجهاز الهضمي عند تناول اللحوم.

لماذا يجب الجمع بين الخضروات واللحوم؟

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في الخضروات تساعد على هضم البروتينات الحيوانية بشكل أفضل وتقلل من مشكلات الإمساك والانتفاخ.

تقليل امتصاص الدهون الضارة: بعض الخضروات تحتوي على مركبات تقلل من امتصاص الدهون والكوليسترول.

تحقيق الشبع الصحي: الجمع بين اللحوم والخضروات يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول دون الحاجة لتناول كميات كبيرة من الطعام.

تقليل خطر الأمراض المزمنة: النظام الغذائي المتوازن الذي يجمع بين البروتينات النباتية والحيوانية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والسرطان.



قدمت وزارة الصحة نصائح لتوازن مثالي:

1. اجعل نصف الطبق من الخضروات المتنوعة.



2. استخدم سلطات خضراء مع صلصات خفيفة بدلًا من الدسمة.



3. اختر طرق طهي صحية للحوم مثل الشوي أو السلق.



4. لا تنس التنويع في الخضروات للحصول على مختلف العناصر الغذائية.

وقالت وزارة الصحة انه ليس الهدف من تناول الطعام هو مجرد الإشباع، بل تغذية الجسم بطريقة ذكية ومتوازنة والجمع بين اللحوم والخضروات والسلطة ليس رفاهية، بل أسلوب حياة صحي يجب أن نعتمده جميعًا لحياة أطول وأكثر نشاطًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.