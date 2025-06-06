أخبار الحوادث اليوم: العفو عن 2215 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأضحى.. ضبط صاحب أكاديمية وهمية لتزوير المحررات الرسمية.. ضبط مالك كافيه بتهمة التعدي على سيدة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالسير عكس الاتجاه بـمنطقة عين شمس.

رفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حالة الاستعداد القصوى تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة شاملة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية خلال أيام العيد.

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 5 أغسطس المقبل الدعوى المقامة من الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد أبو بكر، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز والدكتورة جيهان يوسف حنا، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية للخصخصة.

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في منطقة حدائق أكتوبر، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الورود على المارة ومستقلى السيارات.

أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، والتى شهدت فعالياتها حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى ؛ وإنفاذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2025م.

داخل أروقة محاكم الأسرة الكثير من التفاصيل التي تحمل كل منها قصة درامية لا يستطيع المخرجين أو المؤلفين تخيلها، وقصة اماني واحدة من القصص التي يمكن أن لا يصدقها عقل.

تقدم المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة باستئناف على حكم أول درجة القاضي بإعدامه.

في مشهد بطولي جديد يعكس جاهزية قوات الحماية المدنية وسرعة استجابتها للبلاغات الطارئة، نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة مرسى علم التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر في إنقاذ طفل صغير سقط داخل بالوعة مياه صرف صحي أثناء لهوه مع أشقائه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك كافيه بمنطقة التجمع الخامس، لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات بالضرب المُبرح ما أسفر عن إصابتها بـ كدمات وكسور في الوجه، وذلك على خلفية خلافات شخصية بينهما.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية.

في أجواء من البهجة والفرح، ووسط تفاعل كبير من المواطنين والأطفال، نظّمت وزارة الداخلية احتفالات موسعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في عدد من المواقع الخدمية والمراكز المجتمعية التابعة لها، حرصًا منها على مشاركة المواطنين فرحتهم في هذه المناسبة الدينية الجليلة.

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