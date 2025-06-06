إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بحدائق أكتوبر والأمن يضبط المتهمين

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في منطقة حدائق أكتوبر، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

مشاجرة بحدائق أكتوبر

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة.



وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب لهو الأطفال مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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