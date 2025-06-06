الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى (صور)

قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الورود على المارة ومستقلى السيارات.



وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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