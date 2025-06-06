بيوزن قطعة اللحمة بميزان الذهب، سيدة تهرب من بخل زوجها للمحكمة

داخل أروقه محاكم الأسرة الكثير من التفاصيل التي تحمل كل منها قصة درامية لا يستطيع المخرجين أو المؤلفين تخيلها، وقصة اماني واحدة من القصص التي يمكن أن لا يصدقها عقل.

البخيل وأنا ما كنش مسلسل من فراغ

تسرد أماني قصتها قائلة، "قطر الجوار فاتني ووصل سني ٣٦ سنة..عمي جابلي عريس من عنده في الشغل وقعدنا قعدة تعارف والحمد لله اتخطبنا بعدها ما فيش شهر واتجوزنا وبدأت من هنا المشاكل وشخصيته الحقيقية ظهرت وبقيت عايشة تفاصيل مسلسل البخيل وأنا ".



ذكرت أماني أن طليقها " خ.ا" الذي يبلغ من العمر ٤٣ عاما، ظل يرتدي قميصا واحدًا لمدة سنة كاملة أثناء عمله، فقررت أن أهاديه بقميص جديد في يوم مولده، فإذا به يطلب مني كم كلفني القميص وظل يصرخ في وجهي وطالبني بدفع ثمن القميص له..قائلا " بعد كدة عاوزة تجيبي أي هدية ليا أديني فلوسها وأنا هبقي مبسوط وسعيد وهحوشها لينا ".



مشاجرة واعتداء بسبب بيضة

واستطردت أماني قائلة " في مرة جوعت بالليل قومت جبت بيضة واحدة فقط وسلقتها..صحي هو الصبح اتفاجئت بيقلب في القمامة ومسك قشرة البيضة وفضل يضربني وما سكتش غير لما جبتله كرتونة بيض قصاد البيضة دي ".

وأكملت أماني قصتها البائسة قائلة "من ٣ سنين في عيد الأضحى أتذكر أنه جاب لنا " أنا وبنتي"ميزان الدهب علشان يحسب ويوزن لكل واحد نصيبه في اللحمة على وجبة الغداء..واستقر أن ٥٠ جرام لحمة لكل فرد مناسبة جدا لوجبة الغداء ".

وظلت أماني لمدة ٥ سنوات صامدة حتى قررت إن ترفع دعوي خلع بمحكمة أسرة التجمع الخامس تحمل رقم ٦٥٧٩..ولا تزال القضية بالمحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.