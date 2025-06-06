الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

الحماية المدنية تنقذ طفلا سقط في بالوعة صرف بمرسى علم

إنقاذ طفل سقط في
إنقاذ طفل سقط في بالوعة صرف بمرسى علم

في مشهد بطولي جديد يعكس جاهزية قوات الحماية المدنية وسرعة استجابتها للبلاغات الطارئة، نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة مرسى علم التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر في إنقاذ طفل صغير سقط داخل بالوعة مياه صرف صحي أثناء لهوه مع أشقائه.

إنقاذ طفل سقط في بالوعة صرف بمرسى علم.. واستجابة فورية من الحماية المدنية 
إنقاذ طفل سقط في بالوعة صرف بمرسى علم.. واستجابة فورية من الحماية المدنية 

وفور ورود البلاغ، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الطفل وإنقاذ حياته دون وقوع أي إصابات خطيرة، وسط متابعة دقيقة وسرعة استجابة ميدانية.

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وقد حظيت الاستجابة السريعة من جانب القوات بإشادة كبيرة من أهالي المنطقة، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للتعامل الاحترافي مع الموقف، مؤكدين ثقتهم في الأجهزة الأمنية وجهودها المستمرة لحماية المواطنين.

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