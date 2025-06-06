ضبط مالك كافيه بتهمة التعدي على سيدة وإصابتها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك كافيه بمنطقة التجمع الخامس، لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات بالضرب المُبرح ما أسفر عن إصابتها بـ كدمات وكسور في الوجه، وذلك على خلفية خلافات شخصية بينهما.

وكانت المجني عليها، المقيمة بدائرة القسم، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من قِبل المتهم، الذي قام كذلك بـسبّها وسرقة سلسلة ذهبية كانت ترتديها أثناء الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بالتعدي على السيدة، إلا أنه أنكر واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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