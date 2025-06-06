الحماية المدنية تخصص لنشات إطفاء لتأمين المراسي النيلية بالجيزة خلال احتفالات عيد الأضحى

رفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حالة الاستعداد القصوى تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة شاملة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية خلال أيام العيد.

وألغت الإدارة جميع الإجازات والراحات للعاملين بها، مع تجهيز غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات عن حرائق أو أجسام غريبة، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات من قبل فرق الإطفاء وخبراء المفرقعات.

إنتشار أمني بمحيط الكنائس ودور العبادة

وشملت الخطة الأمنية انتشارًا مكثفًا لوحدات المفرقعات بمحيط الكنائس ودور العبادة، مزودين بأجهزة كشف حديثة وكلاب مدربة، مع تشديد إجراءات التفتيش والتأمين، وفحص أي سيارات متروكة في تلك المناطق بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة.

وخصصت الحماية المدنية ثلاثة لنشات للإطفاء والإنقاذ النهري، أحدها بجوار مرسى الأتوبيس النهري بمنطقة الوراق، وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية، والثالث بمنطقة أبو النمرس، وذلك بالتنسيق الكامل مع خدمات الإنقاذ النهري، لمتابعة العائمات السياحية والمنشآت المطلة على النيل وأسفل الكباري، وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء الآمنة للمواطنين خلال الاحتفالات، وتعزيز منظومة الحماية المدنية على مستوى المحافظة.

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