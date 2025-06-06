الداخلية تحتفل مع المواطنين بعيد الأضحى وتُهديهم أغنية "بيصبح علينا العيد" (صور)

في أجواء من البهجة والفرح، ووسط تفاعل كبير من المواطنين والأطفال، نظّمت وزارة الداخلية احتفالات موسعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في عدد من المواقع الخدمية والمراكز المجتمعية التابعة لها، حرصًا منها على مشاركة المواطنين فرحتهم في هذه المناسبة الدينية الجليلة.

وزارة الداخلية تحتفل مع المواطنين والأطفال بعيد الأضحى المبارك

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل الإنساني مع جميع فئات المجتمع، وخاصة الأطفال، حيث شملت الاحتفالات توزيع الهدايا والحلوى، وتنظيم عروض ترفيهية وفقرات فنية أدخلت البهجة على نفوس الحاضرين.

الداخلية تحتفل بالعيد مع الأطفال بأجواء من البهجة.. وتُهديهم أغنية "بيصبح علينا العيد"

وفي لفتة إنسانية وفنية مميزة، أطلقت الوزارة أغنية جديدة بعنوان "بيصبح علينا العيد"، إهداءً منها إلى الشعب المصري احتفالًا بعيد الأضحى.

الأغنية من غناء وألحان الفنانة رنا طارق، وكلمات الدكتور وائل العبيدي، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، وتحمل في طياتها رسائل حب وتفاؤل، وتعكس روح العيد التي تجمع المصريين على المحبة والتسامح.

وقد لاقت الأغنية صدى طيبًا بين المواطنين، خاصة مع تزامنها مع مشاهد الفرحة والاحتفال التي امتلأت بها الميادين، حيث جاءت الكلمات معبّرة واللحن مبهجًا، ما أضفى على الأجواء مزيدًا من السعادة.

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