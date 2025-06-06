الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

الإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

الإفراج بالعفو عن
الإفراج بالعفو عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

 أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، والتى شهدت فعالياتها حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى ؛ وإنفاذًا لقرار  رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين إستوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2025م. 


 
 وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وقد انتهت أعمالها إلى إنطباق القرار على (2215) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

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  ومن جانبهم أعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير  رئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع. 

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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