ضبط صاحب أكاديمية وهمية لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكنت إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية.

تزوير بيانات بطاقة الرقم القومى بالإسكندرية

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ أكاديمية وهمية لاستقطاب المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي تتضمن بيانات وظيفية مزيفة، مستغلًا مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في محافظة الإسكندرية، وبحوزته عدد من الأكلاشيهات الرسمية المزورة، وأصول وصور شهادات ومستندات مزورة، أدوات وأجهزة تستخدم في عمليات التزوير، كروت دعائية باسم الأكاديمية الوهمية، إيصالات استلام نقدية من الضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري حاليًا عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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