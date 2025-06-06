الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

5 أغسطس، نظر دعوى خصخصة المستشفيات العامة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 5 أغسطس المقبل الدعوى المقامة من  الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد أبو بكر، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز والدكتورة جيهان يوسف حنا، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية للخصخصة.

 

خصخصة المستشفيات الحكومية 

 الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل تابعة لوزارة الصحة والسكان ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتم منح الإلتزام إلى شركة إليفات برايفت أكويتى لتصبح فرعًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسيه الدولى ( GRI ) وذلك وفقًا للقانون ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ والذى يفتح الباب أمام القطاع الخاص للحصول  على منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذى صدر فى ٢٣ يونيه ٢٠٢٤ ولائحته التنفيذية التى صدرت بموجب قرار رئيس الوزراء ٢٨٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٤.

وكان وزير الصحة أعلن فى ٥ مايو ٢٠٢٤ - وقبل إصدار اللائحة- أنه سيتم طرح خمس منشآت صحية حكومية هى ( مبرة المعادى، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى هرمل، مستشفى الشيخ زايد)، فى حين أعلنت الهيئة العامة للاستثمار على موقعها عن طرح ١٨ مستشفى لمنح التزام المرافق العامة بإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى أسعار المستشفيات الخاصة لكورونا خصخصة المستشفيات أقسام الطوارئ في المستشفيات

الأكثر قراءة

من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

زيزو في طريقه لمطار القاهرة للانضمام لبعثة الأهلي بأمريكا (صورة)

تركي آل شيخ ينشر فيديو لمشاركة زيزو لاعب الأهلي في أحد الأفلام

نتنياهو معلقا على مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: يوم صعب وحزين

على رأسهم زيزو وعاشور، لاعبو الأهلي في إعلان ترويجي لأحد الأفلام (فيديو وصور)

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

جدل واسع بعد مقترحات زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من الأعياد وسبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟ الإفتاء توضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية