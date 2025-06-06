5 أغسطس، نظر دعوى خصخصة المستشفيات العامة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 5 أغسطس المقبل الدعوى المقامة من الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد أبو بكر، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز والدكتورة جيهان يوسف حنا، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية للخصخصة.

خصخصة المستشفيات الحكومية

الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل تابعة لوزارة الصحة والسكان ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتم منح الإلتزام إلى شركة إليفات برايفت أكويتى لتصبح فرعًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسيه الدولى ( GRI ) وذلك وفقًا للقانون ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ والذى يفتح الباب أمام القطاع الخاص للحصول على منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذى صدر فى ٢٣ يونيه ٢٠٢٤ ولائحته التنفيذية التى صدرت بموجب قرار رئيس الوزراء ٢٨٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٤.

وكان وزير الصحة أعلن فى ٥ مايو ٢٠٢٤ - وقبل إصدار اللائحة- أنه سيتم طرح خمس منشآت صحية حكومية هى ( مبرة المعادى، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى هرمل، مستشفى الشيخ زايد)، فى حين أعلنت الهيئة العامة للاستثمار على موقعها عن طرح ١٨ مستشفى لمنح التزام المرافق العامة بإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

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