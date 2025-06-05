تحويلات مرورية أمام فندق راديسون بالطريق الدولي بعد تصادم مروع لسيارتين

يشهد الطريق الدولي للقادم من مطروح تجاه الإسكندرية، زحامًا مروريًّا بسبب حادث تصادم سيارتين أمام فندق راديسون ، وتم الدفع بالخدمات المرورية المنتشرة علي الطرق والتي تواصل رفع آثار الحادث، وإجراء تحويلات مرورية لتنظيم حركة المركبات.

ويقوم رجال المباحث بفحص آثار الحادث للوقوف على أسبابه والتأكد من وجود مصابين من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدولي بالتحديد للقادم من محافظة مطروح تجاه الإسكندرية، مما أسفر عن إعاقة الحركة المرورية بنطاق الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف ومعدات ثقيلة، لرفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.