الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

تحويلات مرورية أمام فندق راديسون بالطريق الدولي بعد تصادم مروع لسيارتين

تصادم سيارتين يعيق
تصادم سيارتين يعيق الحركة المرورية بالطريق الدولي، فيتو

يشهد الطريق الدولي للقادم من مطروح تجاه الإسكندرية، زحامًا مروريًّا بسبب حادث تصادم سيارتين  أمام فندق راديسون ، وتم الدفع بالخدمات المرورية المنتشرة علي الطرق والتي تواصل رفع  آثار الحادث، وإجراء تحويلات مرورية لتنظيم حركة المركبات.

ويقوم رجال المباحث بفحص آثار الحادث للوقوف على أسبابه والتأكد من وجود مصابين من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدولي بالتحديد للقادم من محافظة مطروح تجاه الإسكندرية، مما أسفر عن إعاقة الحركة المرورية بنطاق الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف ومعدات ثقيلة، لرفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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الطريق الدولي أمام فندق ريديسون حركة المركبات

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