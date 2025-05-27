محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل آخر مقابلة مع الحفيد الراحل وسبب عدم تقسيم الميراث

أجاب محمد إصلاح محامي نوال الدجوي عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لماذا لم تقدم الدكتورة نوال الدجوي على تقسيم الإرث شرعًا بعد وفاة ابنها وابنتها؟ أجاب المحامي: "لم أكن موجودًا خلال تلك الفترة، لكن عندما سألت، قيل إن الجميع كان يجل ويقدر الدكتورة نوال الدجوي، سواء نجلها الراحل الدكتور شريف أو الدكتورة منى أو حتى زوجها الراحل اللواء وجيه الدجوي. ولم يجرؤ أحد على فتح موضوع قسمة الإرث معها، من شدة تقديرهم لها.

وأضاف أنه مع ذلك، عندما فتحت أنا الموضوع، بتكليف من أحمد الدجوي قبل وفاته، أبدت الدكتورة نوال موافقتها".

وتابع: "قابلت أحمد الدجوي مرة واحدة، وكانت دائما الأوراق تتضمن أطرافًا آخرين مثل إيهاب وغيره، لكني قابلته وجها لوجه فجر يوم 26 يناير 2025، وتحدثنا بمفردنا بعيدًا عن هؤلاء (يقصد من وصفهم بـ"الأشرار")، وعرض علي الصلح، وعرضت بدوري الأمر على موكلتي الدكتورة نوال، ووافقت".

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