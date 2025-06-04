موظف يطلب زوجته في بيت الطاعة بعد 5 شهور زواج: كسرت عفش الشقة وعايزاني أجيب غيره

تقدم موظف بطلب لإلزام زوجته بالطاعة، واتهمها بالخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، وذلك بعد خمس شهور من زواجهما من زواجهما، واتهمها بهجره.

وكشف الزوج أمام قاضي الأسرة أن زوجته رغم الضرر النفسي والمعنوي الذي تسببت له فيه بسبب هجرها له وحرمانه من أخذ حقوقه الشهرية على مدار خمسة شهور من زواجهما، إلا أنه فوجئ بأنها رفعت قضية تبديد ضده، بقائمة المنقولات التي كان حررها لها، مطالبة الطلاق منه بدون أسباب واضحة.

وأوضح أنها “افتعلت مشكلة معه حول مصاريف المنزل، رغم توفيري لها مستوى اجتماعيا لائقا”، وقامت بكسر كل محتويات الشقة مما جعله يقوم بالتعدي عليه بالضرب الذي تسبب لها في بعض الإصابات، فتركت المنزل وتوجهت لمنزل والدها وفوجئ أنها رفعت قضايا تبديد وطلاق، رغم ذهابه لها محاولا التصالح معها، إلا أنها رفضت الحلول الودية وفوجئ بالقضايا المرفوع ضده منها.

وأكد الزوج: "رغم كل ذلك حاول تقديم كل سبل التراضي لها إلا أنها طالبت منه مقابل تناولها عن القضايا والرجوع عن توقيعه لقائمة منقولات جديدة وشراء أثاث لها بديلا للأثاث التي قامت بتكسيره، الأمر الذي دفعه باتهامها بالخروج عن طاعتي والتشهير بسمعتي، وتزويرها مستندات لإلحاق الأذي والضرر بي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.