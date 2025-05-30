خلافات ما بعد الرحيل.. ميراث إبراهيم شيكا يثير أزمة بين والدته وزوجته.. أرملة اللاعب: "زوجي مات مديون".. ووالدته: "عايشة على معاش تكافل وكرامة.. وابني سايب فلوس في البنك وشقتين وعربية" (فيديو)

في تطوّر جديد لقضية الميراث التي أُثيرت عقب وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا فجّرت والدته مفاجآت مدوية نافيةً ما تم تداوله مؤخرًا على لسان أرملة ابنها الراحل والتي زعمت أن الراحل لم يترك أي ممتلكات أو أموال.

والدة شيكا التي بدت متأثرة بالفقد والألم خرجت عن صمتها لتكشف حقائق قد تعيد رسم ملامح القضية وتثير تساؤلات حول مصير تركته وحقوق أهله بعد وفاته.

بداية الخلاف

في تصريحات أدلت بها والدة شيكا لـ "فيتو" أكدت خلالها أنها لم تبادر بالمطالبة بالميراث بل إن الزوجة هي من بادرت بعرض مبلغ مالي عليها.

وأضافت "مطلبتش بميراث ولا جبت سيرة أي حاجة.. وهي اللي قالت هتديني 50 ألف جنيه".

وتابعت والدة اللاعب الراحل بحزن وألم: "إبراهيم كان واعدني يطلعني عمرة ويجيبلي بيت بدورين… وبقولها فين الفلوس بقى؟!".

ما بين الرواية والرواية المضادة

تصريحات أرملة شيكا أثارت جدلًا واسعًا، حين أكدت أن زوجها توفي دون أن يترك خلفه أموالًا أو ممتلكات، مشيرة إلى أن المرض والتكاليف أرهقاه حتى آخر لحظة في حياته.

لكن والدة اللاعب علقت على هذه الأقوال بقولها: "مش بكدب، ابني سايب فلوس في البنك وشقتين وعربية… وبطالب بميراثي".

كما أشارت إلى أن الزوجة زارتهم في قرية قطور بمحافظة الغربية، بهدف استلام أوراق خاصة بأبنائها، لكنها رفضت مقابلتها.

تساؤلات مفتوحة… أين ذهبت الأموال؟

في لهجة مشبعة بالغصة تساءلت الأم: "لو مراته بتقول إبراهيم ابني مات مديون أمال فلوسه راحت فين؟ وهي كوشت على كل حاجة".

وأشارت إلى أنها تعيش ظروفًا معيشية صعبة موضحةً: "محدش بيديني حاجة… واللي باخده هو معاش تكافل وكرامة"، متمنية أن تستطيع تأمين زواج ابنها الآخر الذي تجاوز سن الخامسة والثلاثين.

وفاة اللاعب… وميراث الأسئلة

وتوفي إبراهيم شيكا يوم السبت 12 أبريل الماضي بعد صراع مرير مع مرض السرطان وهو ما أثار تعاطفًا واسعًا من قبل جماهير كرة القدم المصرية وخاصة مشجعي نادي الزمالك حيث كان اللاعب أحد أبناء الفريق في فترات سابقة.

لكن ما خلفه غيابه من خلافات أسرية مريرة حول الميراث أثار الجدل مجددًا وفتح أبوابًا لسؤال أكبر: هل يتم التحقيق بشفافية في ممتلكات الراحل؟ وهل سيتم إنصاف والدته في مطالبتها الشرعية؟

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