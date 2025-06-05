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حوادث

حاول يثبت مقدرته على الطيران، قصة مصرع شاب أجنبي قفز من الطابق الثالث بأكتوبر

العثور على جثة أجنبي
العثور على جثة أجنبي وفريق بحث لكشف الواقعة، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات وفاة شاب يحمل جنسية أجنبية سقط من الطابق الثالث بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان للوقوف على أسباب وفاة الشاب والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بـمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم  شرطة أكتوبر ثالث مفاده وجود جثمان بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثمان شاب أجنبي، 36 سنة، مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.


ودلت التحريات أن المتوفى أخبر أسرته بقدرته على التحليق وقفز من شرفة الشقة ليلقى مصرعه على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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الجيزة قسم شرطة ثالث اكتوبر مدير المباحث الجنائية ب قسم شرطة أكتوبر

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