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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة على الطريق الصحراوية خلال 24 ساعة

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية مكبرة علي الطرق الصحراوية،فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور على الطرق الصحراوية  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1098 مخالفة تجاوز سرعات و97 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 65 دراجة نارية مخالفة، 88 مخالفة موقف عشوائي، 123 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية المخالفات المرورية

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