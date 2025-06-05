حملات تفتيشية على محال الجزارة والمجازر في القاهرة والجيزة استعدادا لعيد الأضحى

تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل إدارة البحث الجنائئ بإدارة التموين بمديريتي أمن الجيزة والقاهرة اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة.

وفي هذا السياق شنت مباحث التموين حملات مكبرة على كافة محلات بيع اللحوم لضبط المخالفين وشودار بيع الماشية المخالفة والباعة الجائلين ومفترشي الأرصفة لبيع الخرفان والتأكد من استعدادات المجازر الحكومية للأضاحي بالعيد بالتعاون مع الطب البيطري.

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة من اللواء سامح الحميلي مدير الأمن بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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