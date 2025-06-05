القبض على سائق سيارة نقل دهس عاملا في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ربع نقل دهس عاملًا، أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وجار تحليل المخدرات له للتأكد من تعاطيه من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة للتحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بمصرع شاب، صدمته سيارة على أحد الطرق في منطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء سير المجني عليه “عامل في أحد الشركات”، حيث اصطدمت به سيارة ربع نقل، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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